رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: انتخابات برلمانية مبكرة بشروط

أكد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف اليوم الخميس أن هناك احتمالية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشل بلاده في الحصول على موعد محدد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الصيف الجاري.

وقال زائيف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن هناك حلولا عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة".

وكانت مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، إلا أن اليونان اعترضت على الانضمام بسبب نزاعها حول اسم "مقدونيا"، وتباطؤ التطور في الإصلاحات ما أدى إلى عدم إجراء أي مفاوضات.

يذكر أن الخلاف القائم بين اليونان ومقدونيا الشمالية كان قد تم حله العام المنصرم، بعد أن غيرت مقدونيا اسمها إلى مقدونيا الشماليةـ كما أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن مقدونيا الشمالية وألبانيا "نفذتا جميع الإصلاحات المطلوبة" للانضمام إلى التكتل.

