مصرع وإصابة 23 طالبًا بأكاديمية ويست بوينت العسكرية الأمريكية

لقى طالب في أكاديمية (ويست بوينت) العسكرية الأمريكية في نيويورك مصرعه، وأصيب 20 أخرون ومدربين اثنين، عقب انقلاب مركبة عسكرية كانت تقلهم في طريقها إلى منطقة تدريبية على مقربة من الأكاديمية العسكرية.



وقال المتحدث باسم الأكاديمية الكولونيل كريستوفر أوفاردت، إن عربة النقل البالغ وزنها 5 أطنان كانت تنقل

الطلاب العسكريين إلى منطقة تدريب تبعد نحو 8 أميال عن حرم الأكاديمية الرئيسي عندما انقلبت في تمام الساعة 6:45 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وانقلبت الشاحنة بالقرب من موقع "كامب ناتشرال بريدج" التدريبي الصيفي، حيث كان الطلاب في منتصف البرنامج الصيفي السنوي، الذي يتضمن تدريبا ميدانيا عسكريا، وأشار المتحدث باسم الأكاديمية إلى أن سبب الحادث غير معلوم.