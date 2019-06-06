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الخميس 06/يونيو/2019 - 06:34 م

تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر

تعرف على إيرادات
محمد مجدي
dostor.org/2655831

انطلق الموسم السينمائي الخاص بعيد الفطر المبارك، بمنافسة بين خمسة أعمال على حصد أعلى الإيرادات، وذلك من خلال أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن.

وشهدت المنافسة خلال أول أيام الموسم صراع كبير بين أفلام الأكشن، وتزيلت أفلام الكوميديا شباك التذاكر، بفيلمي "سبع البرمبة" لرامز جلال و"محمد حسين" لمحمد سعد.

وجاء ترتيب الأفلام المتنافسة على الإيرادات كالتالي:

- حصد فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد إيرادات وصل إلى 7219133 جنيها، وذلك في أول أيام عرض العمل، فيما حل ثانيًا فيلم الفنان أمير كرارة "كازابلانكا" بإيرادات 6114614 جنيها، وحل فيلم الفنان أحمد عز "الممر" بإيرادات وصلت إلى 2787284 جنية، أما فيلم الفنان رامز جلال "سبع البرومبا" فحقق 2568065 جنيها، وحل أخيرًا فيلم محمد سعد بإيرادات 671624 جنيها.

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