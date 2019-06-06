صحيفة بريطانية: ريال مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي لضم هازارد

ذكرت صحيفة (صن) البريطانية على موقعها الإليكتروني اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع نظيره الإنجليزي تشيلسي بشأن ضم النجم البلجيكي إيدن هازارد في الانتقالات الصيفية.



وقالت الصحيفة إن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني.



ورغم أن الرسوم الأولية للصفقة أقل بكثير من المقابل الذي كان تشيلسي يصر عليه، إلا أن ريال مدريد أغرى النادي اللندني بمكافآت ومبالغ إضافية في حالة تألق هازارد.



وأشارت صحيفة (صن) إلى أن هازارد سيتم تقديمه في "سانتياجو برنابيو" بالقميص رقم 7 الذي يرتديه حاليًا ماريانو دياز، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في نزع رقم 10 من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية.