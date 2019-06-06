رغم اعتراض «التخطيط».. الخطيب يتمسك ببقاء لاسارتي

- طه إسماعيل تحفظ على رحيل الشيخ.. وطالب بتكريم محمد نجيب

وقع صدام بين لجنة التخطيط بقطاع الكرة بنادى الأهلى، برئاسة طه إسماعيل، ومحمود الخطيب، رئيس النادى، حول مصير مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، فبينما يرغب «بيبو» فى تأجيل قرار رحيله تطالب اللجنة بالتعاقد مع مدير فنى آخر.

ورأت لجنة التخطيط بالأهلى ضرورة اختيار بديل لـ«لاسارتى» خلال فترة توقف الدورى، من أجل التجهيز للموسم المقبل، وحسم بطولة الدورى فى مواجهتى المقاولون العرب والزمالك، لكن «الخطيب» يرفض الإطاحة به ويتمسك باستمراره حتى نهاية المسابقة، لضمان الحفاظ على تركيزه مع اللاعبين.

واعتبر رئيس القلعة الحمراء أن «لاسارتى» عانى بشكل كبير لعمله لأول مرة فى قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن القادم معه سيكون أفضل، خاصة فى ظل تدعيم الفريق بناءً على اختياراته الخاصة.

واتفقت اللجنة مع «الخطيب» على أنه حال رحيل «لاسارتى» سيتم اختيار مدرب أوروبى، مع ترجيح المدرستين الألمانية والبرتغالية، لأنهما الأنسب للأهلى وفقًا لتاريخ النادى.

كما طلبت اللجنة من «بيبو» إعادة النظر فى تقرير «لاسارتى» حول الاستغناء عن بعض اللاعبين خلال الموسم المقبل، ودعت إلى عودة ثلاثى الجونة المعار: أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، بجانب عمار حمدى المعار إلى الاتحاد السكندرى، وذلك بعد اكتسابهم الخبرات المطلوبة واللعب بصورة دائمة مع فريقيهما.

وقال أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم مع «الخطيب»، إن عودة الرباعى أمر ضرورى جدًا، لأنهم يملكون ثقافة الفوز وروح الفانلة الحمراء والثقة المطلوبة، وسيكون لهم دور أفضل من الأسماء التى طلبها الخواجة أمثال: محمد مجلى، لاعب المقاولون العرب، وعمرو السيسى، لاعب النجوم، وأسامة جلال، مدافع إنبى، الذين قد يحتاجون لبعض الوقت للانسجام مع الفريق، وهى مغامرة قد تكون ضد طموحات الإدارة.

ووافق «الخطيب» على عودة اللاعبين الأربعة، واستفسر عن موقف اللجنة من بعض اللاعبين الآخرين الذين طلب «لاسارتى» بيعهم أو إعارتهم خلال الموسم المقبل، مثل أحمد حمودى وأحمد الشيخ وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وباسم على وعلى لطفى.

وتحفظت اللجنة على رحيل «الشيخ» فقط، وطالبت «بيبو» بتكريم محمد نجيب بشكل خاص، كونه من اللاعبين الذين أسهموا فى حصد الألقاب للأهلى، ولأنه لم يتسبب فى أى مشكلات مع الأجهزة الفنية أو الإدارية على مدى 7 سنوات قضاها داخل النادى.

