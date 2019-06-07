بريانكا تشوبرا تعلن عن الكولكشن الخاص بها.. وتحلم برئاسة الهند

أعلنت النجمة الهندية "بريانكا تشوبرا"، عن أحدث كولكش للماركة الخاصة بها، وذلك لصيف 2019.



وشاركت متابيعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جانب من التصاميم الجديدة، والمستوحاه من الغابات الإستوائية.



ووفقًا لموقع" in style" فقد تميز الكولكشن الجديد، بالمزج بين الثقافة الهندية والجانب الغربي، الأمر الذي أضاف للمجموعة بشكل كبير.



وكانت قد توجت "تشوبرا" كملكة جمال الهند وملكة جمال العالم في عام 2000، الأمر الذي دفع الكثير للطلب منها اقتحام عالم الأزياء.



وفي تصريح للموقع، أكدت انها تعشق عالم الأزياء، بجانب التمثيل، مؤكدة أن من أحلامها هو دخول المعترق السياسي من خلال الترشح لرئاسة الهند، الأمر الذي جعلها تفكر في خوض الانتخابات القادمة لرئاسة الهند.