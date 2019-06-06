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الخميس 06/يونيو/2019 - 06:19 م

الاحتلال ينصب حاجزا ويعتقل شابا فلسطينيا في جنين

الاحتلال ينصب حاجزا
أ ش أ
dostor.org/2655814

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجزا عسكريا على شارع جنين- حيفا عند مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الحاجز الاحتلالي أعاقوا تحركات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية في المنطقة، كما اعتقلت شابا من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، أثناء عبوره حاجز الحمرا في الأغوار.
من ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين بمنطقة غزيوي في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية.
وأفاد منسق اللجان الشعبية في مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، أن جنود الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين لجني محاصيلهم.
فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال مدينه يطا جنوب الضفة، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.
وأفاد الجبور بأن قوات الاحتلال داهمت، المنطقة الواقعة جنوب الخليل، ووضعت الإخطارات، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.
كانت قوات الاحتلال اقتلعت واستولت في وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التي تزود سكان تلك المنطقة.

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