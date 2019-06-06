فورد تعلن إغلاق مصنع للمحركات في ويلز ببريطانيا أواخر 2020

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الخميس، عزمها إغلاق مصنعها للمحركات في مدينة بريدجيند في جنوب ويلز مع خسارة محتملة تتمثل في إلغاء أكثر من 1500 وظيفة في بريطانيا.



وقالت فورد إنها دخلت في مفاوضات مع نقابات عمالية في بريطانيا "تتعلق بالإنهاء المقترح لإنتاج المحركات وإغلاق مصنع محركات بريدجيند أواخر عام 2020".



وقالت الشركة في بيان صادر عن مقرها الأوروبي في كولون بألمانيا إن خطة الإغلاق "تدعم استراتيجية إعادة بناء فورد من أجل خلق نشاط أكثر تركيزا وكفاءة في أوروبا".



وقال ستيوارت رولي رئيس فورد في أوروبا إن "خلق عمل قوي ومستدام لفورد في أوروبا، يتطلب منا اتخاذ بعض القرارات الصعبة، بما في ذلك الحاجة إلى قياس مجالنا التصنيعي عالميا في مجال المحركات من أجل خدمة مجموعة سياراتنا بشكل أفضل في المستقبل".



وقال جيف بيك، وهو منسق إقليمي من نقابة "جي إم بي" العمالية التي تمثل العديد من عمال فورد المتضررين: إنه "أصيب بصدمة بالغة جراء إعلان اليوم".



وقال بيك إن "هذه ضربة قوية فعلا لاقتصاد ويلز وللمجتمع في بريدجيند".