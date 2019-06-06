رحلة حارس النادي الملكي.. نافاس يزور مصر 7 أيام والبداية من "المتحف"

زار كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، المتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة.



ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة.



ومن المقرر أن يقضي حارس النادي الملكي 48 ساعة بالقاهرة يزور خلالها المتحف ومنطقة الأهرامات، ويتجه بعدها إلى مدينة الغردقة والساحل في زيارة لمدة خمسة أيام.