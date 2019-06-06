سكان مدينة يابانية يحصلون على تعوض بملايين الدولارات بسبب الضوضاء

ألزمت محكمة طوكيو، الحكومة اليابانية بدفع 7 ملايين دولار، لسكان مدينة فوسا (في محافظة العاصمة) تعويضا، على الضجيج الصادر من قاعدة "يوكوتا" العسكرية الأمريكية.



وأفادت وكالة "كيودو"، اليوم، بأن التعويضات ستدفع لحوالي ألف شخص، تقع منازلهم بجوار القاعدة الجوية الأمريكية.



وقال رئيس المحكمة سيغارو ناكانيشي: "تجاوزت الضجة (الصادرة من القاعدة) المستوى المسموح به. وهي تسبب التعب والإرهاق النفسي وتعطل الحياة اليومية لسكان المدينة".



وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة تلبية طلب المدعين، بحظر تحليق طائرات الهليكوبتر والطائرات الحربية التابعة للقاعدة الأمريكية، خلال ساعات الليل والصباح، لأنها تزعج السكان المحليين.



وفي عام 2017، أصدرت محكمة طوكيو المحلية، قرارا مشابها، في قضية مشابهة من جانب سكان نفس المدينة. وألزمت الحكومة بتعويضهم بحوالي 5.5 مليون دولار.



وتعتبر "يوكوتا" أكبر قاعدة للنقل العسكري الأمريكي، في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ. كما تضم مقر قيادة القوات الأمريكية في اليابان.