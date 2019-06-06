طفلة تنقذ شقيقتها من غرق.. "فيديو"

أظهرت طفلة في العاشرة من عمرها شجاعة منقطعة النظير عندما ألقت بنفسها وراء شقيقتها الصغرى التي كادت تغرق في المسبح. ‏



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وصورته كاميرات المراقبة في المسبح.



وتظهر لقطات الفيديو الطفلة كالي داليس ( سنتان)، ترتدي طوق نجاة، وتقفز إلى الماء في المسبح لكنها تنقلب رأسا على عقب. وتحاول الطفلة البقاء على سطح الماء، لكنها تغرق بعد فترة وجيزة من الوقت ولا تلحظ ذلك سوى شقيقتها جايلا التي كانت على الجانب الآخر من المسبح.



وتركض جايلا مباشرة باتجاه أختها وتقفز إلى المسبح وتخرجها بسرعة، محاولة إخراج الماء من جوفها فورا. ويركض أبوا الطفلتين بعد ذلك عندما ينتبهان للأمر ويحاولان إنعاش الفتاة.



ونقلت كالي إلى المستشفى ووضع لها جهاز تنفس اصطناعي وعادت إلى وعيها بعد فترة من العلاج.