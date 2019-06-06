بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف بالخرطوم

أعلنت بريطانيا عن استدعاء السفير السوداني لديها للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



نصحت بريطانيا في وقت سابق، رعاياها بعدم السفر إلى السودان؛ "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي شديد "التقلب" في البلاد؛ حسبما ذكرت وزارة الخارجية التي ستسحب أيضًا عددًا من موظفيها.





وقررت بريطانيا استدعاء الموظفين "غير الأساسيين" في سفارتها بالخرطوم؛ حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.





ونصحت لندن مواطنيها بـ"التفكير مليًّا" في أي خطط للبقاء في الخرطوم والمناطق القريبة من العاصمة السودانية؛ حاضّة إياهم على ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة؛ بينما هناك مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصح البريطانيون أبدًا بزيارتها لأي سبب كان.





وحذّرت لندن من أن "قدرة السفارة البريطانية على تقديم الدعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية".



