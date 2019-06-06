الخميس 06/يونيو/2019 - 05:59 م
بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف بالخرطوم
dostor.org/2655805
أعلنت بريطانيا عن استدعاء السفير السوداني لديها للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل.
نصحت بريطانيا في وقت سابق، رعاياها بعدم السفر إلى السودان؛ "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي شديد "التقلب" في البلاد؛ حسبما ذكرت وزارة الخارجية التي ستسحب أيضًا عددًا من موظفيها.
وقررت بريطانيا استدعاء الموظفين "غير الأساسيين" في سفارتها بالخرطوم؛ حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
ونصحت لندن مواطنيها بـ"التفكير مليًّا" في أي خطط للبقاء في الخرطوم والمناطق القريبة من العاصمة السودانية؛ حاضّة إياهم على ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة؛ بينما هناك مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصح البريطانيون أبدًا بزيارتها لأي سبب كان.
وحذّرت لندن من أن "قدرة السفارة البريطانية على تقديم الدعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية".
ووفق "سكاي نيوز" قالت وزارة الخارجية في تحذيرها: "لا تتوقعوا أن تكون وزارة الخارجية قادرة على مساعدتكم على مغادرة البلاد في حال حدوث اضطرابات خطيرة أو تدهور إضافي في الوضع الأمني أو انخفاض عدد الرحلات التجارية".