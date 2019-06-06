حديقة الحيوان تستقبل 100 ألف زائر فى ثانى أيام عيد الفطر

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت اليوم مائة ألف زائر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأن إدارة الحديقة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم حتى يستمتعوا بالإجازة.



وأشاد رجائي في تصريحات اليوم الخميس، بتعاون الزائرين وحرصهم على نظافة الحديقة كما أشاد بتعاون الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة.



وأشار إلى أن حديقة الحيوان مستمرة في استقبال الزائرين خلال أيام العيد الثلاثة وتفتح أبوابها من السابعة صباحا لاستقبال المواطنين حتى الخامسة مساء، ثم تعود بعد ذلك للعمل في المواعيد العادية، وتفتح أبوابها في التاسعة صباحا.