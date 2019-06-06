مقتل اثنين من القوات الباكستانية في هجوم جنوب غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل اثنين من قوات الحدود الباكستانية إثر استهداف مسلحين لدورية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.



وذكر مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان -نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- أن إرهابيين استهدفوا قوة تابعة لقوات الحدود خلال دورية تأمين أثناء عيد الفطر في مقاطعة هرناي بإقليم بلوشستان، ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.



وأضاف البيان، أنه تم فرض طوق أمني على المنطقة التي وقع فيها الحادث وبدأت قوات الأمن عملية بحث عن المسلحين.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في حكومة بلوشستان -لم تسمها- أن الحادث وقع جراء انفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، صباح اليوم الخميس، حيث انفجرت العبوة التي كانت مزروعة بالقرب من مجرى مائي في المنطقة عندما ذهب بعض من أفراد القوات لجلب المياه.