جوكوفيتش ودومينيك تيم يتأهلان لقبل نهائي بطولة رولان جارون للتنس

تأهل، اليوم الخميس، اللاعبان نوفاك جوكوفيتش ودومينيك تيم، للدور قبل النهائي لبطولة رولان جاروس للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.



وجاء تأهل الصربي جوكوفيتش المصنف الأول عالميا، بعد فوزه على الألماني اليكسندر زفيريف المصنف الخامس، بثلاث مجموعات دون رد، وكانت نتيجة المجموعات 7-5 و6-2 و6-2.



كما تأهل النمساوي دومينيك تيم المصنف الرابع، بعد فوزه على الروسي كازان خاشانوف المصنف العاشر، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و6-4 و6-2.