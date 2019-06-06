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الخميس 06/يونيو/2019 - 05:41 م

تونس تشارك بـ 3 حكام ساحة ومساعدين اثنين في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر

تونس تشارك بـ 3 حكام
dostor.org/2655792

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تم اختيار خمسة حكام تونسيين ضمن اللائحة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن تونس تحتل المرتبة الأولى قاريا، باعتبارها البلد الوحيد الذي سيكون ممثّلا بثلاثة حكام ساحة، وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط، من جملة 27 حكم ساحة ينتمون إلى 22 دولة.

كما سيكون التحكيم التونسي حاضرا بحكمين مساعدين وهما يامن الملوشي وأنور هميلة، من إجمالي 30 حكما مساعدا من 23 دولة.

يذكر أن حكام اللائحة الموسعة أجروا تدريبا تحضيريا بمدينة الرباط المغربية في الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو 2018، تم إثرها تأكيد مشاركة خماسي التحكيم التونسي، كما سيخوض الحكام معسكرا جديدا ينطلق يوم 12 يونيو الجاري بمصر ويشتمل على اختبار بدني ودورة تدريبية.

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