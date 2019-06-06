إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

استقبل مستشفى الرحمانية العام بمحافظة البحيرة، قبل قليل، 9 أشخاص مصابين بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انفجار أسطوانة غاز بقرية درشابة.



وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الرحمانية يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة غاز منزلى بسبب تسريب غاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.



وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحروق متنوعة بأماكن متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالرحمانية وجارٍ تحويل 5 مصابين للمستشفى العام بكفر الدوار، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.