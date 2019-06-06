"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خلال زيارته اليوم، لمركز الأورام، على كتابة عبارات تذكارية، يثنى فيها على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمركز. كان في استقبال المحافظ، الدكتور صلاح جودة مدير ...