الخميس 06/يونيو/2019 - 05:37 م
"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك
تصوير :محمد اسد
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حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خلال زيارته اليوم، لمركز الأورام، على كتابة عبارات تذكارية، يثنى فيها على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمركز. كان في استقبال المحافظ، الدكتور صلاح جودة مدير ...
شهد حى المنتزه أول، اليوم الأربعاء، انهيار جزئي بأحد العقارات بدائرة القسم شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار ...