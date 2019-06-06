مجموعات إرهابية تعتدى بالقذائف على ريف حماة الشمالى

اعتدت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في عدد من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي، اليوم الخميس، في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة ومحيطها اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي لحماة.



وأشارت (سانا) إلى أن الاعتداءات الإرهابية ألحقت أضرارا مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين، موضحة أن وحدات الجيش السوري بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم فتح الشام "جبهة النصرة الإرهابي" سابقا المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.



