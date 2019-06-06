مباحثات مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات للامتحانات بالدقهلية

بحث علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانويه العامة التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم.



وأوصى وكيل الوزارة خلال اجتماع شارك به حامد أبوالعنين مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام وعبدالقادر إبراهيم عبدالقادر رئيس كنترول الثانوية العامة بالمحافظة وحازم الألفي رئيس لجنة إدارة الثانوية العامة ووليد محيي مدير إدارة الأمن ومديرو الادارات التعليمية بحضور رؤساء لجان الثانوية العامة، بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافة صوره والتصدى بكل حزم للغش.



وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، كذلك جدول الامتحان ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين وعدم دخول التليفون مع الطالب فى اللجنة الامتحانية وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.



وأكد وكيل الوزارة ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكلة يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول متمنيا للجميع التوفيق.