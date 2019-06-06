القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
محافظات
الخميس 06/يونيو/2019 - 05:36 م

مباحثات مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات للامتحانات بالدقهلية

مباحثات مع رؤساء
dostor.org/2655785

بحث علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانويه العامة التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم.

وأوصى وكيل الوزارة خلال اجتماع شارك به حامد أبوالعنين مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام وعبدالقادر إبراهيم عبدالقادر رئيس كنترول الثانوية العامة بالمحافظة وحازم الألفي رئيس لجنة إدارة الثانوية العامة ووليد محيي مدير إدارة الأمن ومديرو الادارات التعليمية بحضور رؤساء لجان الثانوية العامة، بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافة صوره والتصدى بكل حزم للغش.

وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، كذلك جدول الامتحان ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين وعدم دخول التليفون مع الطالب فى اللجنة الامتحانية وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكلة يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول متمنيا للجميع التوفيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ أقل من شهر

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الآن

ترامب: يجب احتواء الأنشطة الصاروخية الإيرانية

"زينة" حرضت الخادمة وانتظرتها لتهريبها.. نص التحقيقات في سرقة "فيلا جواهرجي"

بالصور.. المصريون يواصلون الاحتفال بثانى أيام العيد وسط وجود أمنى مكثف

عامان على المقاطعة.. استمالات قطرية ومواقف مصرية ثابتة

ads
الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

ألبومات الصور

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم بطعن ضد الفيفا في المحكمة الرياضية الدولية

تعيين جاييجو مديرًا فنيًا لإسبانيول

جوكوفيتش ودومينيك تيم يتأهلان لقبل نهائي بطولة رولان جارون للتنس

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

الرئيس نيوز

بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم

500 ألف جنيه حصيلة حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي وتؤكد وقوفها بجانب مصر

رئيس ائتلاف دعم مصر يحيى أجهزة الأمن: للدولة المصرية درع وسيف

مناقشة برلمانية لقانون هيئة تمويل العلوم والابتكار الاثنين المقبل

كشكول

دورة خاصة لتدريب أساتذة لغة عربية المنوفية لتصحيح الامتحانات الكترونيًا

يوسف عامر: بدأنا تطوير مناهج الأقسام العلمية بجامعة الأزهر منذ عام

تنظيم ندوة عن مخاطر الإدمان بـ"أسيوط" الأزهرية

تعرف على مطالب " أمهات مصر " قبل إنطلاق مارثوان الثانوية العامة

4 تعليمات هامة لرؤساء لجان "الثانوية العامة" بشمال سيناء

الأمصار

بريطانيا تستدعي السفير السوداني بشأن أعمال العنف بالخرطوم

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رحلة حارس النادي الملكي.. نافاس يزور مصر 7 أيام والبداية من "المتحف"

طفلة تنقذ شقيقتها من غرق.. "فيديو"

رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎