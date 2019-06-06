صنّاع ونجوم «قمر هادي» في ندوة الدستور: حققنا الانتشار المناسب

حقق نجوم مسلسل «قمر هادى»، الذى شارك فى السباق الرمضانى الماضى، نجاحًا كبيرًا، ظهر بشكل واضح فى حرص الجمهور على متابعة حلقاته وتصدره مؤشرات البحث و«تريندات» مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



وقدم النجم هاني سلامة، بطل العمل، شخصية جديدة عليه وعلى جمهوره الذى تفاعل معه بدرجة كبيرة، وسط إشادات واسعة بمستوى الفكرة التى قدمها المؤلف إسلام حافظ، وجودة واحترافية المخرج رءوف عبدالعزيز.



ومع انتهاء الموسم الرمضانى استضافت «الدستور» الأبطال، فى ندوة، للحديث عن كواليس العمل، وأبرز الأحداث والمواقف التى تعرضوا لها أثناء التصوير، وفلسفة اختياراتهم، والتحديات التى صاحبت عملية انتقاء الأبطال، ومراحل ترجمة النص إلى صورة جديدة لم تتناولها الدراما المصرية من قبل.



هانى سلامة: أرفض استخدام «الأساليب الرخيصة» لإبهار الجمهور

قال النجم هانى سلامة إن هدفه من تجسيد شخصية «هادى أبوالمكارم» كان تقديم عمل مختلف يقدمه بشكل جديد للجمهور، مضيفًا أنه كان من السهل جدًا استثمار نجاح أى عمل سابق ليحقق النجاح السهل، لكنه يسعى لتقديم أعمال مختلفة وجديدة.

وأضاف: «الأمر بالنسبة لى كان صعبًا واعتبرته تحديًا كبيرًا، وعلى مستوى التمثيل كان مرهقًا جدًا جدًا وممتعًا فى الوقت ذاته، خاصة أن فكرة العمل غامضة وجذبتنى بعد قراءة الحلقات الأولى من السيناريو، وكنت أتساءل عقب الانتهاء من كل حلقة ماذا سيحدث بعد ذلك؟».

وواصل: «وجدت فى العمل قماشة واسعة جدًا للممثل يُخرج فيها الكثير من طاقاته التمثيلية، بسبب ما كتبه المؤلف إسلام حافظ، الذى أعتبره مفاجأة كبيرة جدًا وإضافة قوية ليس للدراما فحسب، ولكن للسينما أيضًا وللفن بوجه عام، لأن كتابته وسرده للأحداث مختلفان، وهو يذاكر ما يكتب عنه جيدًا ويعمل وفق جدول محدد ومنظم، ولديه رغبة كبيرة فى تقديم شىء مختلفان عما هو سائد فى سوق الكتابة».

وبسؤاله عن فكرة الاعتماد على وجه شاب فى كتابة مسلسله، تساءل «سلامة»: «ما المشكلة فى ذلك؟.. هذه سنة الحياة، وليست هذه المرة الأولى التى تشهد تعاونًا بينى وبين وجه جديد، وإذا لم نعمل مع وجوه جديدة على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل فكيف يتطور الفن؟».

وعن اهتمامه بتصدر مسلسله قائمة الأكثر مشاهدة أو بحثًا على شبكة الإنترنت، قال: «لا يشغلنى التريند أو اليوتيوب، ولم تعد حسابات السوق مثل الماضى، فالعمل الجيد يفرض نفسه، وأعتقد أن ما قدمناه هذا الموسم حقق الانتشار المناسب ولفت انتباه الجمهور الذى أعمل لأجله فقط».

وأضاف: «كل واحد يحاسب على اختياراته، والفيصل هو المشاهد، وهدفى هو الوصول إلى 400 مليون عربى من خلال أعمال لائقة تحترم خصوصيتنا الثقافية».

وقال: «أتمنى أن يعاد عرض (قمر هادى) مرة أخرى على الفضائيات، لتتاح الفرصة لمن لم يشاهده فى العرض الأول للحكم عليه، خاصة أن المسلسل من الأعمال التى تحتاج إلى تركيز عالٍ، لأن تفويت حلقة واحدة منه يجعلك مشتتًا وغير مدرك لما يحدث فى بقية الحلقات».

وأبدى «سلامة» سعادته بخروج العمل من التصنيف العمرى باعتباره عملًا متاحًا للجمهور العام، وقال: «الفضل يعود لصناع العمل وحرصهم على أن يخاطب المسلسل الأسرة المصرية بمختلف شرائحها العمرية دون تضمينه أى مشاهد أو ألفاظ تدعو للخجل بسبب أى ابتذال، فقد وضعنا أنفسنا مكان المشاهد وقررنا ألا نتبع أى أساليب رخيصة لجذب انتباه الجمهور».

ونفى الفنان استعانته بطبيب نفسى لتدريبه على ردود فعل شخصية «هادى أبوالمكارم» فى العمل، موضحًا أن شخصية البطل لم تكن تعانى من الأمراض النفسية حتى يستعين بطبيب نفسى.

وعن أصعب مشهد فى المسلسل، قال «سلامة»: «كل المشاهد فى العمل كانت صعبة جدًا، خاصة مشهد حبسى فى القبر»، لافتًا إلى أنه لم يخف من رهبة المشهد، لأنها لم تكن المرة الأولى التى ينزل فيها قبرًا.

وفيما يتعلق بقبوله النقد، شدد على أن النقد لا يشغله إطلاقًا، لكن ما يشغله هو «التجريح»، مشيرًا إلى حرصه على متابعة النقد البناء الذى يسلط الضوء على سلبياته حتى يتجنبها فى أعماله المستقبلية.

وحول خططه المستقبلية، قال إنه لم يتعاقد على عمل جديد لرمضان المقبل، وفيما يتعلق بالسينما ذكر أنه سيعود للسينما بفكرة جديدة، لكنه لن يعلن عن أى شىء إلا بعد أن يتأكد من أن كل شىء يسير وفق خطة واضحة.



إسلام حافظ: تعلمت من الراحل رأفت الميهى الابتكار

ذكر إسلام حافظ، مؤلف العمل، أن فكرة المسلسل يمكن تلخيصها فى الحكمة التى نرددها دائمًا «داين تدان»، موجهًا الشكر للمخرج رءوف عبدالعزيز والنجم هانى سلامة على إيمانهما الشديد به وبموهبته.

وقال: «أنا من تلاميذ المخرج والسيناريست الكبير الراحل رأفت الميهى الذى تعلمت منه الكثير، وأهم ما تعلمته هو تقديم أفكار جديدة ومختلفة للجمهور، لأن الجمهور المصرى ذكى وواعٍ»، معتبرًا أن «العمل مجازفة كبيرة تُحسب للبطل هانى سلامة». وتابع: «أصعب شىء واجهنى هو الانتهاء من كتابة جزء كبير من السيناريو قبل بدء التصوير، وهو ما كان بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لى، لأننى أكتب منفردًا دون الاستعانة بورش الكتابة مثلما هو سائد الآن».



محمد ناصف: البحث عن توليفة للموسيقى أرهقنى جدًا

قال الموزع الموسيقى محمد ناصف إنه عانى الكثير لينجح فى الوصول لـ«توليفة» يستطيع من خلالها توظيف الموسيقى التصويرية مع الدراما من خلال جلسات عمل كثيرة جمعته بالمخرج رءوف عبدالعزيز لكى تكون الموسيقى متسقة مع الأحداث الدرامية. وأضاف: «خوفى فى البداية من غموض التجربة، لكن النتيجة النهائية أبهرتنى وأبهرت الجميع، وهو ما عكسه حجم التفاعل والنجاح».



رءوف عبدالعزيز: «السيكو دراما» مغامرة.. ولست من «موظفى الفن الكسالى»

رءوف عبدالعزيز: «السيكو دراما» مغامرة.. ولست من «موظفى الفن الكسالى»

رأى المخرج رءوف عبدالعزيز أن «قمر هادى» مسلسل مختلف ومميز عن عدد من التجارب التى سبق أن قدمها، مشيدًا بالمؤلف إسلام حافظ، الذى وصفه بأنه موهبة كبيرة يراهن على أنها ستحدث نقلة كبيرة فى الدراما والسينما، وأنه سيصبح واحدًا من أهم كتاب مصر فى الفترة المقبلة.

وقال: «قد يعتبر البعض أن العمل مع مؤلف شاب نوع من أنواع المغامرة، لكن المغامرة الكبرى كانت فكرة المسلسل نفسها، وتقديم هذا النوع من الدراما الذى ينتمى إلى فئة الدراما النفسية أو السيكو دراما».

وأضاف: «الأمر كان تحديًا كبيرًا، خاصة أن جمهور رمضان يفضل الأعمال الخفيفة أو البسيطة بعيدًا عن التعقيدات والشخصيات المركبة، إضافة إلى أن هذا النوع من الدراما يحتاج تركيزًا عاليًا».

وواصل: «رغم معرفتى أن بعض المشاهدين لن يعجبهم هذا النوع من الدراما، إلا أننا قبلنا التحدى ولعبنا فى منطقة مختلفة تمامًا بعيدًا عن فخ الاستسهال والتكرار، ولم نتحول لموظفى فن، لأنه كان من السهل جدًا استثمار نجاح التجارب السابقة، وكان بإمكاننا أن نستغل هذا الأمر، خاصة أنه شىء سائد حاليًا، لكننا نقدر الجمهور الذكى الواعى».

وقال: «لا يستطيع أحد أن يخدع الجمهور، وأنا استمتعت جدًا بتقديم هذا المسلسل الذى أعتبره مغامرة ممتعة مع إسلام حافظ، وأعتقد أن هناك كيمياء وتفاهمًا شديدًا بيننا، وهو ما يبدو واضحًا من خلال أحداث المسلسل والتناغم بين القصة التى كتبها وبين تنفيذها وتحويلها لعمل فنى».

أما عن الاختلاف بين «برومو» العمل والقصة الأصلية، فقال مخرج المسلسل إنه كان أمرًا متعمدًا حتى يغلف العمل بالغموض، وهو شىء طال الجميع حتى أبطال العمل أنفسهم الذين عرفوا بعض الخطوط العريضة للمسلسل وليس كل شىء.

وأوضح: «البطل هانى سلامة كان من ضمن هؤلاء الذين لم يعرفوا كل شىء، لم يكن يوجد أى فرد، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، يعرف أى شىء عن التفاصيل أو المشاهد، فقد كنا حريصين على حجب الفكرة والتفاصيل عن الإعلام وبالتالى عن الجمهور.. كان ما حدث نوعًا من الخداع الذى يخدم جوهر وفلسفة الفكرة».

وعن حرصه على تضمين أعماله الفنية آيات قرآنية، قال «عبدالعزيز»: إن الاستعانة بالآيات القرآنية له مغزى كبير تكشف للجمهور مع مرور الحلقات.

وأضاف: «باختصار شديد الفن هو حرية تعبير صاحبه عن رؤيته الخاصة، فكل فنان حر فى التعبير عن رأيه، وأنا أحب أن أقدم رسائل وأفكارًا للمشاهد تساعده فى التقرب إلى الله، وهذه ليست رؤيتى، لكنها شىء أجمعنا عليه خلف الكاميرات».

وتابع: «الفضل يعود لقوة الفكرة، ثم وجود نجم بحجم وقيمة هانى سلامة الذى يشجع أى ممثل على المشاركة فى العمل، كما أود أن أوجه الشكر للمنتج تامر مرسى والمهندس حسام شوقى، لأنهما وفرا لنا كل عناصر النجاح».

ونفى «عبدالعزيز» ما تردد عن وجود خلاف بين نجمات العمل على ترتيب الأسماء على «تتر» المسلسل، قائلًا: «العلاقة بين الجميع قائمة على الود والاحترام المتبادل، ولا يوجد أى صراعات أو خلافات شخصية».

وعن إصراره على الجمع بين الإخراج والتصوير فى جميع الأعمال الفنية التى يقدمها، قال: «ليس شيئًا جديدًا على الدراما فى مصر، وأعرف أنها فكرة لا تحظى بانتشار واسع على مستوى العالم، لكن الهدف منها هو تقديم شكل بصرى خاص، وهى رغبتى فى أى عمل أقدمه.. أنا حريص على أن تكون لى بصمة خاصة من خلال أعمالى».

وحول اختياره النجم الصاعد محمد عزمى، أحد متحدى الإعاقة، ليشارك معه فى المسلسل، قال: «اختيارى محمد عزمى كان موفقًا جدًا، رغم أننى اتفقت فى البداية على الاستعانة بفنان عادى ليؤدى شخصية أحد الأفراد من ذوى الإعاقة، لكن بعد مناقشة الأمر بيننا قررنا إسناد الدور لشخص حقيقى من متحدى الإعاقة وعرضت الأمر على هانى سلامة فوجدته مرحبًا جدًا بالفكرة، ورشح لى محمد عزمى للمشاركة فى البطولة، فهو شاب ذكى جدًا وعلى درجة كبيرة من الوعى، ولديه طاقة تحمل كبيرة، ساعدته على تحمل مشقة السفر والقدوم من خارج القاهرة إلى موقع التصوير، فضلًا عن انتظامه فى التدريبات المكثفة التى سبقت تصوير مشاهده».

أما عن تأثير تصوير فيلم «حملة فرعون» بالتوازى مع تصوير مسلسل «قمر هادى»، قال «عبدالعزيز» إنه واجه بعض الصعوبات فى البداية، لكنه تغلب عليها فيما بعد وكان حريصًا على التوفيق بين العملين، نافيًا أن يكون الفيلم سببًا فى تأخير الانتهاء من تصوير مسلسل «قمر هادى» إلى يوم 25 رمضان.

