سر الزعيم.. حكايات خاصة من عالم عادل إمام

متقولش عليه مضحكاتى.. نظلمه لو أطلقنا عليه هذه الصفة.. طيب ما محمد هنيدى مضحكاتى وأحمد آدم ومحمد سعد وأشرف عبدالباقى.. لكن السؤال: ليه عادل إمام عايش لحد دلوقتى نجم النجوم ومتفرد ومتصدر عالم الكوميديا أو لنقل الدراما بصفة عامة لحد وقتنا هذا؟.

أنا حاقولكم.. الإجابة باختصار وفى كلمة واحدة: الذكاء.. والذكاء مش معناه إنك تجيب 99% فى الثانوية العامة وتدخل كلية الطب.. لأ خالص.. الذكاء إن مخك يفضل شغَال على طول.. تعرف إمتى تتكلم وتعرف إمتى تسكت.. إمتى تظهر وإمتى تتوارى وإمتى تختفى.. إمتى تغّير جلدك وتروح فى حتة تانية الناس فاكراها مش بتاعتك، فتبهرهم وكأنك نازل من بطن أمك ممثل من العيار التقيل.

عادل إمام رغم إنه عمل فيا مقلب طلع من نافوخى وأنا لسه صغير فى الصحافة «حاحكى عنه فى الآخر»، إلا إنى بحبه وأحترمه ومنبهر بدماغه، رغم طبعًا بعض التحفظات على القليل من أعماله.. لكن فى المجمل العام هو ممثل عارف هو عايز إيه والأهم هو بيعمل إيه.

النقلة الكبيرة فى مسيرة عادل إمام لمّا كوّن مع الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج اللامع شريف عرفة ثلاثيا متميزا جدا فى التوجه الجديد للسينما المصرية اللى بدأ بمخرجين أفذاذ زى عاطف الطيب ومحمد خان وخيرى بشارة وسمير سيف وداود عبدالسيد.. دماغ شريف عرفة زى دماغهم.. شرب منهم وطوّر من نفسه وفكره.. فعمل سلسلة أفلام متميزة جدًا مع عادل إمام بدأها بـ«الإرهاب والكباب»، مرورًا بـ«المنسى واللعب مع الكبار والنوم فى العسل وطيور الظلام».

أنا لو من شريف عرفة كنت أخاف أجيب عادل إمام فى الأدوار دى.. بس أنا مش مخرج ولا ليا عين المخرج اللى بتشوف صح، ولما تختار، تختار اللى حيضيف لها ويترجم رؤيتها أحسن وأفضل مما تتصور وتتمنى، عشان كده نجح عادل إمام نجاحًا مبهرًا فى سلسلة أفلام عرفة ووحيد حامد اللى بتؤرخ لفترة محددة «أيام حكم مبارك»، وترصد بوعى منقطع النظير أهم السقطات اللى كانت سبب فى الإطاحة به وبنظامه.

عمومًا.. أنا هاحكيلكم عن عادل إمام فى «الأفوكاتو».. مش لأنه أفضل أفلامه.. بالعكس.. من وجهة نظرى المتواضعة لولا الهوجة اللى حصلت على الفيلم.. مكناش حنعتبره من أفلام عادل إمام العالية أوى.. فيلم من أفلام رأفت الميهى «سيناريو وإخراج وإنتاج كمان»..

ورأفت الميهى أفلامه بيقولوا عليها الفانتازيا الفنية.. يعنى فكرة كده تضرب فى دماغك ممكن تكون مجنونة، فتترجمها مشاهد صوت وصورة.. وتبقى محتاج تركز أوى فى الحكاية - مع إن مفيش حكاية من أساسه- لكن مجموعة مشاهد داخلة مع بعضها تستلقط منها - لو شاطر- الجدع ده عايز يقول إيه.

«الأفوكاتو» من النوعية دى.. بس مش هى دى قضيتنا.. القضية الحقيقية شهدتها ساحات المحاكم فى القاهرة ومحافظات تانية.. أكتر من 400 محام فى مصر رفعوا مجتمعين عدة قضايا على عادل إمام يتهموه فيها إنه مسخرهم ومسح بيهم الأرض وخلا اللى ما يشترى يتفرج عليهم.. والسبب حسن سبانخ.

خلينى أقولكم الحدوتة من أولها لآخرها:

أنا شفت وعشت تفاصيل القضية دى لحظة بلحظة، لم أترك جلسة إلا وحضرتها، فالمتهم فيها النجم عادل إمام قبل أن يطلقوا عليه «الزعيم»، والقاضى فيها هو المستشار مرتضى منصور، الذى صار اسمه بعد هذه القضية تحديدًا ملء السمع والبصر.

أن تحكم على نجم بقامة عادل امام، عادى، لا مشكلة إن كانت قضيته قضية شخصية، اختلس مثلا أو ضرب «واحد فى الشارع» وأحدث به عاهة مستديمة، هنا لا تعفيه نجوميته من العقاب مثله مثل المعلم «كرشة الجزار» والأسطى «جادون» العجلاتى، فالمفترض أمام القانون يتساوى «الوزير والغفير»، لكن أن تحكم بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ على عادل إمام بسبب فيلم قام ببطولته، فهذا ما أثار ضجة وقتها، كانت حديث الشارع المصرى لمدة طويلة.

والفيلم، الذى أحدث كل هذه البلبلة هو «الأفوكاتو»، الذى كتب قصته وأخرجه رأفت الميهى، وبسببه أقيمت أكثر من 400 دعوى قضائية ضد عادل إمام وحده من محامين كبار حين تقمص دور محام «أونطجى» مهرج، يلعب بالبيضة والحجر، يتحايل على القانون ويبحث فى ثغراته كى يبرئ متهمين ثبتت عليهم الإدانة بدلائل دامغة.

لكن ليس هذا كله فقط ما أثار المحامين، فاسم عادل إمام فى الفيلم أثار غيظهم وملأهم غلًا منه، فقد كان بطلنا فى الأفوكاتو اسمه «حسن سبانخ»، واختيار الاسم له دلالته عند كاتب السيناريو، لكن ليذهب المخرج والمؤلف والمؤدى «فى ستين داهية» إن كان فيلمه هذا سيجعل من المحامين «مسخرة» ويضعهم كلهم فى بوتقة واحدة عنوانها «الأونطة والتهليب».

والحقيقة، لا نستطيع أن نلوم المحامين فى غضبتهم وثورتهم، فقد كان حسن سبانخ بحق «مسخرة»، مهمته الوحيدة فى الحياة التلاعب بالقانون واستغلال ثغراته لإنقاذ المجرمين وتجار المخدرات والنصابين الكبار، لكن من وجهة نظر أخرى فالمسألة تغلّفها المبالغة الشديدة فى ردة الفعل، فكم من فيلم قدم شخصية المحامى على هذا النحو، غير أن عادل إمام لأنه عادل إمام كان تأثيره مدويًا فى الشارع أثناء عرض هذا الفيلم وبعده.

ويجب أن نذكر هنا أن «الأفوكاتو» لولا الضجة، التى صاحبته وأثيرت حوله، لما كان من الأعمال الكبيرة، التى تحسب لعادل إمام، حتى وأنا أكتب الآن عنه لا أجد ربما ما أقوله عن الفيلم، ليس له بداية ووسط ونهاية، شأنه شأن الدراما المعتادة، مجرد محام بهلوان «يسرق الكحل من العين» ويترافع أمام القضاة بشكل هزلى، لكنه فى النهاية يأتى بالبراءة لموكليه ويقبض منهم ويتفاخر بكذبه وألاعيبه على اعتبار أن هذا هو المعتاد فى زمن السرقات الكبرى والرقص على الحبال بمنطق «يا عزيزى كلنا لصوص» فلماذا نسجن لصًا ونترك آخر؟.. فلينعم الجميع بغنيمتهم المسروقة وعلى رأى عادل إمام «اللى يعرف أبويا يروح يقوله».

أكثر من فيلم خاصة بعد عصر الانفتاح الساداتى تحدث عن هذا الأمر، لكن ليس بكل هذا الهزل الذى قدمه عادل إمام، وعندما أقول «الهزل» لا أقصد الاستخفاف بالفيلم، لأن الهزل كان من ضرورات الدراما من وجهة نظر المؤلف والمخرج رأفت الميهى، يريد أن تصل رسالة من وراء شخصية «حسن سبانخ» غير أن رسالته لم تصل إلا للمحامين الذين اتحدوا ضد الفيلم وعادل إمام وكادوا يلقون بالأخير وراء القضبان.

ولأن بطل الفيلم هو عادل إمام، ولأن المفروض أن نضحك إذا ما رأينا هذا النجم، حشر المخرج لقطات كثيرة لم يكن موفقا فيها أبدًا، ولم تثر المحامين فقط، بل المشاهدين أيضًا، فالزوجة مثلا أدت دورها الفنانة يسرا ما إن ترى زوجها «سبانخ» إلا وتخلع ملابسها وترتمى فى أحضانه سواء فى البيت أو المكتب أو المستشفى.. وهى مبالغة لاستدرار الضحكات من الجمهور، غير أنها لم تضحك إلا مؤلفها.

أيضا بالغ الفيلم مبالغة سخيفة وهو يصور قاضيًا على المنصة يغازل شاهدة، فـ«يلاعب حواجبه» لها قائلا: «قوليلى يا حلوة.. إيه معلوماتك عن الموضوع»؟

ونعود إلى القضية التى كانت مثيرة فى الواقع أكثر مما هى مثيرة على الشاشة، فبعد أن رفع المحامون مئات القضايا يطالبون فيها بمعاقبة عادل إمام وحبسه، حضرت إحدى الجلسات ووجدت محاميًا تقدم نحو المنصة وقدم نفسه لهيئة المستشارين قائلا: «أنا المحامى سيد ملوخية».

ضجت القاعة كلها بالضحك حتى هيئة المحكمة نفسها لم تتمالك نفسها وغرقت مثلنا جميعا فى الضحك، وهذا ما أراده «السيد ملوخية»، الذى بالطبع لم يكن هذا اسمه لكنه أراد أن يدلل على ما أحدثه اسم «سبانخ» من سخرية مقيتة بالمحامين، وعلى الضرر البالغ الذى وقع عليه وعلى زملائه من مجرد أن اسم المحامى فى الفيلم «سبانخ»، ومضى المحامى فى مرافعته أمام المستشار مرتضى منصور بعد أن ذكر اسمه الحقيقى: نحن وأنتم قوام العدالة فى مصر، إذا اهتز هذا الصرح، اهتز المجتمع بأكمله، فقد جعلنا المدعو عادل إمام «مسخرة» بكل ما تحمله الكلمة من معان.

وتقدم محام آخر ومعه حقيبة ملابس، فتحها وأخرج منها ملابس «حريمى» داخلية بألوان مختلفة وقال: هل يعقل يا حضرات القضاة أن يُخرج محام محترم ملابس زوجته الداخلية بطريق الخطأ ويعتذر لكم قائلا: «لا مؤاخذة.. أصلى مراتى مستنيانى فى العين السخنة عشان نحتفل بعيد جوازنا»، ثم يدس الملابس مرة أخرى فى حقيبته ويخرج أوراق القضية؟.

هل يعقل أن نهوى وننزلق بمستوى المهنة الوقورة إلى هذا الحد من الإسفاف والتردى، فقط لإضحاك الجماهير؟

طيلة حوالى 6 جلسات حضرتها كلها، وكان عادل إمام حاضرًا، إلى أن جاءت جلسة النطق بالحكم وكانت القاعة مزدحمة عن آخرها بمحررى الصحف، الذين استشعروا من الجلسات السابقة أن الجلسة الختامية ستأتى بمفاجأة بل قنبلة.. وقد كان، فدعونى أصفها لكم تفصيلًا:

الساعة: الـ«11» صباحًا

المكان: محكمة بولاق الدكرور، القاعة رقم 4

عادل إمام يجلس فى أول الصف مرتديًا نظارة سوداء متجهمًا جدًا على غير عادته.

لحظات.. دخل الحاجب: محكمة.

وقفنا جميعا ومعنا عادل إمام، ودخلت هيئة المحكمة يرأسها المستشار مرتضى منصور.. جلست الهيئة وجلسنا.

ونادى الحاجب: عادل إمام محمد.

رد واقفًا: أفندم.

نظر إليه المستشار مرتضى منصور وأمره بأن يدخل قفص الاتهام، مشيرًا بيده إلى جهته.

لم يصدق عادل إمام ما سمعه وسأل باستنكار شديد: أنا أدخل القفص؟.. فرد مرتضى منصور باستخفاف: أيوه.. حضرتك حاتدخل القفص عشان أنطق بالحكم.

حاول عادل إمام أن يستوعب الموقف، ولعله فى لحظتها ظن أنه يؤدى دورًا فى عمل سينمائى، لكن الصدمة أوجعته وأرجعته بسرعة إلى الواقع الذى رآه أليمًا.. فأعاد السؤال بدهشة أكبر: أنا أدخل القفص؟.

وهنا علا صوت مرتضى منصور وتجهم وجهه وأمره بدخول القفص طواعية، بدلًا من جره وإلقائه داخله.

فوقف عادل إمام بثبات يُحسد عليه وقال: لا يا سيادة القاضى مش عادل إمام اللى يدخل القفص.

وأحس مرتضى منصور بالحرج الشديد من تحدى إمام له، ولم يستطع إرغامه على التنفيذ، فاعتدل فى جلسته وأصدر الحكم: حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم عادل إمام محمد بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

وفى هذه اللحظة حدث هرج ومرج شديدان داخل القاعة، وطار الخبر أسرع من البرق إلى جهات عليا، وبعد 15 دقيقة من رفع الجلسة عاد مرتضى منصور مرة أخرى إلى القاعة، وكانت المفاجأة أكثر سخونة من الحكم بحبس عادل إمام.

جلس مرتضى منصور على كرسيه قائلًا: هدوء من فضلكم.. ثم أمسك بالقلم وكتب وهو يردد ما يكتبه بصوت عال: أدركت أن القانون فى مصر لا يطبق إلا على الغلابة.. لذا أتقدم باستقالتى من فوق منصة العدالة، وكرر كلمة «العدالة» كأنه يؤكد غيابها أو لنقل عجزها عن محاكمة الكبار.

المدهش أن مرتضى منصور بعد استقالته اشتغل بالمحاماة ليصبح واحدًا من أشهر المحامين فى مصر، وليصبح أيضًا عضوًا فى مجلس الشعب وشخصية عامة يشار إليها بالبنان، وما من مرة أراد فيها أن يعبر عن نزاهته وشجاعته إلا ويذكر واقعة أو موقعة عادل إمام واستقالته بسببه من فوق المنصة، رغم تأكيده أن «ما محبة إلا بعد عداوة»، ملمحًا إلى الصداقة القوية الآن بينه وبين النجم الكبير.

لكن تبقى فى حلق عادل إمام شوكة كلما تذكر أن الوحيد الذى تجرأ عليه وأصدر حكما بحبسه هو مرتضى منصور، الذى رغم تأكيده المستمر على صداقته بـ«الزعيم» لا يفوت مناسبة إلا ويقول مفاخرًا: أنا اللى حكمت على عادل إمام فى عز مجده بالسجن.





خلصنا من القضية الأشهر فى تاريخ عادل إمام.. ندخل بقى على المقلب اللى شربته منه وأنا صحفى تحت التدريب فى «روزاليوسف»، وخلّانى مضحكة رئيس القسم الفنى وجميع زملائى فى المجلة.

الكلام ده كان أثناء عرض مسرحية «مدرسة المشاغبين» على مسرح الفنانين المتحدين فى شارع الشيخ ريحان بالتحرير.. كنت كل يوم أنط فى مكان أجيب منه أخبار، مرة التليفزيون بماسبيرو، مرة مسرح من المسارح، أو استوديو من استوديوهات السينما.. المهم المرة دى رحت الفنانين المتحدين وقلت اللى حلاقيه فى سكتى حاتكلم معاه، سعيد صالح، أحمد زكى، يونس شلبى، لكن الغريبة مجاش على ذهنى عادل إمام، لكنى لقيته قبل المسرحية بحوالى ساعة واقف ع البوفيه اللى فى المسرح بيشرب قهوة، مكنش لسه بقى عادل إمام الزعيم، وطبعا الكلام ده قبل «شاهد ماشفش حاجة» اللى كسّرت الدنيا بجد، وهو بقى عادل إمام أحسن كوميديان فى العالم العربى.

قربت منه ووقفت جنبه: مساء الخير يا أستاذ عادل.. فالتفت لى وسلم عليا بحرارة كأنه يعرفنى من 100 سنة.. فقلت له: دورك فى المشاغبين جميل أوى.. فقال لى: سيبك من المشاغبين والكلام الكبير ده.. تشرب إيه الأول.. ده إنت ضيفى.. بينى وبينكم استغربت.. إيه الأدب ده كله.. وقام طلب لى شاى بالنعناع.. وأتاريه ابن اللئيمة وهو بيقولى إنتى ضيفى، كان ناوى «يشتغلنى» جامد بلغة شباب الأيام دى.

فسألته: إيه الجديد عندك فى السينما؟ فطلب قهوة تانى لنفسه وسألنى: تشرب شاى تانى؟.. شكرته وقلت لأ.. كده ميت فل وعشرة.. قام قالى: أيوه بقى بتقول إيه.. قلت: بسألك فيه فيلم جديد حتدخله قريب؟

رد: إنت ابن حلال.. والله ما قلت الخبر ده لصحفى قبلك.. تصدق إنت فعلا ابن حلال.

وبسذاجة فرحت بكلامه وسألته: إيه بقى الخبر؟

رد: داخل فيلم جديد حيكسر الدنيا.. حاجة كده إشى خيال يا ناس

سألته: اسمه إيه الفيلم ده؟

رد: شوف اللى وقع منك.. فانتبهت وبصيت ع الأرض أدور على حاجة وقعت منى ملقتش.. فضحك إمام: إنت بتعمل إيه.. ده اسم الفيلم.

ضحكت أنا كمان وسألته: ومين معاك فى البطولة؟ رد: حسنية يس.. باستغراب سألته: مين حسنية يس دى.. ولا دى زى زكى جمعة فى المشاغبين.. قام ضاحك وقاللى بجدية شديدة: حسنية يس دى أخت محمود يس.. دى بقى قنبلة السينما الجديدة.. أقوى من أخوها وأشد.. وحاجة كده زى فلقة القمر.. حتعجبك أوى.

قلت: ماشى.. يعنى أخت محمود يس تقتحم عالم السينما.. راح رد: يا واد إنت يا بتاع المانشتات الجامدة.. مش بقولك.. إنت ابن حلال.

سألته وأنا مش مصدق: طيب ومين المخرج؟ رد: مخرج جديد اسمه سعد فهمى.. قلت له مازحًا: وده أخو حسين فهمى.. راح ضاحك ضحكة عالية أوى وقاللى: ده إنت دمك خفيف يا جدع.. ما تيجى تاخد دور فى المشاغبين.. وبعدين قال: لأ.. مش أخو حسين فهمى.. ده مجرد تشابه أسماء.

لحد هنا والمفروض إنه بيتكلم جد.. أو مفيش حاجة تخلينى أفتكر إنه بيهرج.. فالمهم سلمت عليه وشكرته وأنا ماشى جه سعيد صالح فلقيت عادل إمام بيعرفه بيا: ده صحفى من روزاليوسف.. بس ابن حلال أوى.

أتارى ابن اللئيمة يقصد بابن حلال إنى ساذج أوى.. وإنه اشتغلنى اشتغالة محصلتش.. المهم تانى يوم رحت المجلة وكتبت الخبر: أول بطولة مطلقة لشقيقة محمود يس فى السينما مع نجم المشاغبين عادل إمام.

ونزل الخبر.. وفى نفس اليوم اتصل بيا ناصر حسين، رئيس القسم الفنى بروزاليوسف وقاللى: محمود يس لسه قافل معايا حالا.. عشان الخبر بتاع أخته.. فسألته: وإيه المشكلة.. أخته رجعت فى كلامها ومش حتمثل؟.. فرد عليا: لا يا حبيبى.. محمود يس بيقول إنه مالوش إخوات بنات من أصله، هو إنت جبت الخبر ده منين؟

قلت: عادل إمام ذات نفسه هو اللى قاللى عليه.

فرد: هو عملها معاك.. يا عم ده بيهرج.. هو أى حد يقولك حاجة تصدقها.

بينى وبينكم اتغاظت أوى من عادل إمام، خاصة أن محمود يس عايز تكذيب للخبر عشان المنتجين مش مبطلين تليفونات له عشان يمضوا مع أخته اللى أصلا مش موجودة.

تانى يوم كنت فى المجلة والكل قعد يضحك عليا: عملها معاك عادل إمام.. وشربتها يا خفيف.. فقلت لرئيس القسم: طيب ما تكلم عادل إمام واسأله ليه عمل كده.. فرد: وأنا لسه مستنيك تطلب منى ده.. أنا كلمته قبل شوية ومات م الضحك.. وقال: إنه كان بيهزر معاك.. هو فيه فيلم يا راجل اسمه «شوف اللى وقع منك».. كان لازم تنتبه إنه بيهرج معاك ومتوقعناش فى حرج مع محمود يس.

بغيظ سألته: ومقلكش حاجة تانية سى عادل إمام؟

فرد رئيس القسم: أيوه بيقول عنك الواد ده ابن حلال أوى.. لحظتها وبصراحة مقدرتش أمسك نفسى م الضحك.. على المقلب اللى شربته.