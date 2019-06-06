القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
مصر
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:44 م

مهاب مميش يتفقد حركة الملاحة بقناة السويس

مهاب مميش يتفقد حركة
dostor.org/2655747

تفقد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مميش، في تصريح صحفي، أن حركة الملاحة شهدت عبور 113 سفينة بحمولات بلغت 7 ملايين و800 ألف طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأكد مميش أن مشروعات التنمية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات في المنطقة وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب المصري وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.

هذا وقد شهدت حركة الملاحة، اليوم، عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة "EVER GLORY" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن.

وتعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة EVER GREEN، وتُصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما يبلغ غاطسها 53 قدمًا، وتستطيع أن تحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية.

وأوضح مميش أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمي لاسيما سفن الحاويات في أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة في خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكدًا استعداد القناة للتعامل مع كافة المتغيرات في سوق النقل البحري، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وقد أعرب بهاء بدر وكيل شركة "EVER GREEN "المالكة للسفينة عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، مشيرًا إلى أن الشركة المالكة للسفينة قد وضعت في اعتبارها عند التصميم أبعاد المجرى الملاحي للقناة، مؤكدًا على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، كما وجه الشكر للفريق مُهاب مميش والعاملين بالهيئة على ما يقدمونه من دعم فني ولوجيستي لخدمة حركة التجارة العالمية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ 4 أيام

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقى فى فرنسا بتهمة الفساد

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الأرصاد: غدًا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

الشرطة السودانية تنفى محاولة تهريب البشير ورموز نظامه

ads
الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

"هاليب" تودع بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

الرئيس نيوز

500 ألف جنيه حصيلة حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي وتؤكد وقوفها بجانب مصر

رئيس ائتلاف دعم مصر يحيى أجهزة الأمن: للدولة المصرية درع وسيف

مناقشة برلمانية لقانون هيئة تمويل العلوم والابتكار الاثنين المقبل

"أكبر من حجمه الطبيعي".. هلال شوال يحير المصريين في العيد

كشكول

تنظيم ندوة عن مخاطر الإدمان بـ"أسيوط" الأزهرية

تعرف على مطالب " أمهات مصر " قبل إنطلاق مارثوان الثانوية العامة

4 تعليمات هامة لرؤساء لجان "الثانوية العامة" بشمال سيناء

السبت.. استكمال امتحانات "أصول" الزقازيق

التعليم العالي تعلن وظائف قيادية شاغرة

الأمصار

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

"بريكست" بدون اتفاق.. منافسة حادة بين "ماي" وباقي المرشحين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب واشنطن آلاف الوفيات

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎