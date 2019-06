مهاب مميش يتفقد حركة الملاحة بقناة السويس

تفقد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



وقال مميش، في تصريح صحفي، أن حركة الملاحة شهدت عبور 113 سفينة بحمولات بلغت 7 ملايين و800 ألف طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.



وأكد مميش أن مشروعات التنمية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات في المنطقة وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب المصري وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.



هذا وقد شهدت حركة الملاحة، اليوم، عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة "EVER GLORY" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن.



وتعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة EVER GREEN، وتُصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما يبلغ غاطسها 53 قدمًا، وتستطيع أن تحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية.



وأوضح مميش أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمي لاسيما سفن الحاويات في أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة في خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكدًا استعداد القناة للتعامل مع كافة المتغيرات في سوق النقل البحري، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.



وقد أعرب بهاء بدر وكيل شركة "EVER GREEN "المالكة للسفينة عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، مشيرًا إلى أن الشركة المالكة للسفينة قد وضعت في اعتبارها عند التصميم أبعاد المجرى الملاحي للقناة، مؤكدًا على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، كما وجه الشكر للفريق مُهاب مميش والعاملين بالهيئة على ما يقدمونه من دعم فني ولوجيستي لخدمة حركة التجارة العالمية.