"يونيدو" تبحث تعزيز دور المرأة فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة

أكد لي يونج مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، أن المرأة تلعب دورا رئيسيا في الطموح الدولي المشترك لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة على جميع المستويات.



وقال يونج - في بيان لمنظمة يونيدو اليوم الخميس، بمناسبة مشاركتها في أعمال منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي - إن هناك حاجة قوية إلى دعم النساء والفتيات في تطوير المهارات والمعارف اللازمة للاستفادة الكاملة من الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة.



ولفت البيان إلى التزام يونيدو بدعم مشاركة المرأة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وإلى الاهتمام المتزايد بالتدابير المحتملة التي من شأنها دعم التمكين الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.



وأشار إلى اهتمام روسيا بتطوير علاقة مستقرة وودية تتسم بالكفاءة مع يونيدو في تنفيذ مبادرات لتشجيع النساء في الاقتصاد والسياسة والمجال الاجتماعي، موضحا أن الدراسات الحديثة، والتي أجريت على المستوى العالمي وفي روسيا أثبتت تحقيق الشركات التي كان بها نساء في مجالسها التنفيذية إنجازات أعلى بكثير من حيث تعزيز رأس المال والربحية.



وأشار البيان إلى تأكيد سفيرة "يونيدو" للنوايا الحسنة فيرونيكا بيشكوفا، أن تمكين المرأة لا يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب بل يعزز النمو الاقتصادي بشكل كبير.