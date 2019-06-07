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الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:08 ص

أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور

أصالة تهنئ جمهورها
أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور
سارة ساويرس
dostor.org/2655744

أطلت الفنانة أصالة على جمهورها؛ لتهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت المطربة أصالة نصري، بفستان أخضر اللون لامع، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، ونسقت معه أقراط فضية، مع تسريحة شعر ناعمة، مرتدية أسوار فضي في يدها.

وكتبت "أصالة" لجمهورها: "عيد سعيد عليكم وكل سنة وأنتوا بخير"، مضيفة: "اليوم سنلتقي بالكويت الحبيبة الغالية وأهلها الكرام".

وكانت أصالة نصري، قد أحييت، الأربعاء، حفلًا غنائيا في مسرح الصالات الخضراء في مدينة الدمام السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأصالة نصري، هي واحدة من أشهر المغنيات بالوطن العربي، لديها العديد من الألبومات الغنائية منها "لو تعرفوا"، "توأم الروح"، "يامجنون"، "شخصية عنيدة"، كما قدمت برنامج تليفزيوني بعنوان "صولا"، كانت تستضيف فيه نجوم الوطن العربي وتدعوهم للغناء سويًا.

أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور
أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور
أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور
أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الإطلالة اللامعة.. صور
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