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الثقافة
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:32 م

صدور "لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة" فى طبعتها النرويجية

صدور لا سكاكين فى
نضال ممدوح
dostor.org/2655741

صدرت حديثا الترجمة النرويجية لرواية "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" للروائي السوري خالد خليفة، وترجمتها للنرويجية: Oda M. Winsnes.

يشار إلى أن الرواية كانت قد صدرت للمرة الأولى في طبعتها العربية في القاهرة عام 2013 عن دار العين.

ونال عنها "خليفة" جائزة نجيب محفوظ للأدب والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013، كما وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014.

وجاء في حيثيات الجائزة: "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" حفر عميق في أدوات الخوف والتشرذم خلال نصف قرن عاشه الوطن العربي. هي رواية عن مجتمع عاش بشكل متواز مع البطش والرغبات المقتولة٬ عبر سيرة عائلة اكتشفت أن كل أحلامها ماتت وتحولت إلى رماد كما تحولت جثة الأم إلى خردة يجب التخلص منها ليستمر الآخرون في العيش. رواية تثير وتطرح أسئلة أساسية وتحاول الكشف عن حقائق خراب الحياة العربية في ظل الأنظمة الاستبدادية التي استباحت ودمرت حياة وأحلام المواطنين العرب. في هذه الرواية يكتب "خالد خليفة" عن كل ما هو مسكوت عنه في الحياة العربية عامّة والحياة السورية خاصّة.

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