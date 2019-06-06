"مستثمرى أكتوبر": السيسى أعاد لمصر الحياة من جديد

أكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن مصر وشعبها يشهدون اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية لجذب وتشجيع المستثمرين على المجيء والاستثمار في مصر.



كما أكد شعبان في تصريح لـ "الدستور" أن السيسي أعاد لمصر الحياة الاستثمارية من جديد، وجعلها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية، والدليل على ذلك عودة كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر مرة أخرى.



ومن جانبه قال محمود برعي أمين عام جمعية مستثمري أكتوبر، إنه يترقب المزيد من الاستثمارات الأجنبية القادمة بسبب ما فعله الرئيس السيسي في تبادل الزيارات في جميع البلدان الكبرى، بالإضافة إلى ترأس مصر للاتحاد الإفريقي جعلها وجهة للاستثمارات الإفريقية بسبب موقعها الجغرافي والحوافز والاستثمارات التي تتمتع بها.



وتابع "برعي" أن مصر بها أسواق مهمة وجاذبة للاستثمارات لما تمتلكه من إيدي عاملة وموانئ وشبكة طرق وكبار عملاقة دخلت موسعة جينيس للأرقام القياسية مثل محور روض الفرج الجديد، فضلا مشروعات البنية التحتية التي تنشئها الدولة الآن؛ مما يؤهلها لتكون واحدة من كبرى الاقتصاديات خلال الـ10 سنوات المقبلة.