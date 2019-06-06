"الوفد" يشيد بسرعة أجهزة الأمن فى الثأر لشهداء العريش

ثمن حزب الوفد جهود رجال الأمن في سرعة الثأر لشهداء الوطن في كمين العريش صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأشاد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية مصر أرضًا وشعبًا من طيور الظلام وجماعات الإرهاب المتربصة بالوطن لعرقلة مسيرة النهضة والتقدم والبناء، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشدد "الهضيبي" على أن السرعة الكبيرة لقوات الأمن التي نفذت القصاص في الإرهابيين بعد ساعات معدودة من جريمتهم البشعة، أعادت الهدوء والطمأنينة لجموع المصريين وزادتهم ثقة في كفاءة الأجهزة الأمنية، كما أنها رسالة واضحة وصريحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين، أن مصر ستبقى عصية أبية كما كانت طوال تاريخها على الغزاة وخفافيش الظلام مهما كانوا ومهما كانت قوتهم أو قوة من يساندهم في الظلام.



وأعرب المتحدث باسم حزب الوفد، عن شكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية الذين نجحوا في الثأر لشهداء كمين العريش وتمكنوا من تصفية 14 إرهابيًا ممن شاركوا في هذه العملية الجبانة.



وقال "الهضيبي" إن العمليات الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري، ولن تزيده إلا إصرارًا في التصدي بكل قوة للإرهاب والتكتل خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.