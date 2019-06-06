إيقاف عرض "الملك لير" بسبب عطل هندسى

كشفت الصفحة الرسمية لمسرحية "الملك لير"، التى يقوم ببطولتها النجم يحيى الفخرانى، عن وقف العرض المسرحي اليوم الخميس حتى 12 يونيو المقبل بسبب أعطال هندسية.



وقال مسئولو الصفحة: "تعتذر كايرو شو لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا، عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية الملك لير والحفلات التالية حتى 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".



وأضافت الصفحة في بيان نشرته: "ستتواصل عروض الملك لير بإذن الله بدءًا من الخميس والجمعة القادمين 13 و14 يونيو على مسرح Cairo Show ماركيي كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس وباب الحجز مفتوح".



"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.