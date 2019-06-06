القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
سياسي
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:08 م

قبل المناقشة بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

قبل المناقشة بالبرلمان..
محمد جعفر
dostor.org/2655730

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

وفيما يلي تستعرض الدستور، تفاصيل القانون:

جاءت فلسفة القانون للتأكيد على أنه يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

كما أبقى المشروع على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
تضمنت المادة الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1-7-2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات مهمة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

يضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

يُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

تسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ‌- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30-6-2019.

ب‌- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيفت إليهما من زيادات حتى 30-6-2019.

ج‌- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30-6-2019.

د‌- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

ه‌- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

و‌- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1-7-2019.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ شهرين

عبدالهادى القصبى: التصويت على التعديلات الدستورية فى البرلمان نداءً بالاسم.. ونعمل بمنطق «على عينك يا تاجر»

منذ شهرين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الآن

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقى فى فرنسا بتهمة الفساد

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الأرصاد: غدًا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

الشرطة السودانية تنفى محاولة تهريب البشير ورموز نظامه

ads
الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

"هاليب" تودع بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

الرئيس نيوز

500 ألف جنيه حصيلة حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي وتؤكد وقوفها بجانب مصر

رئيس ائتلاف دعم مصر يحيى أجهزة الأمن: للدولة المصرية درع وسيف

مناقشة برلمانية لقانون هيئة تمويل العلوم والابتكار الاثنين المقبل

"أكبر من حجمه الطبيعي".. هلال شوال يحير المصريين في العيد

كشكول

تعرف على مطالب " أمهات مصر " قبل إنطلاق مارثوان الثانوية العامة

4 تعليمات هامة لرؤساء لجان "الثانوية العامة" بشمال سيناء

السبت.. استكمال امتحانات "أصول" الزقازيق

التعليم العالي تعلن وظائف قيادية شاغرة

الغرابلي يعتمد التنسيق المبدئي للالتحاق بالتعليم الثانوي بمطروح

الأمصار

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

"بريكست" بدون اتفاق.. منافسة حادة بين "ماي" وباقي المرشحين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب واشنطن آلاف الوفيات

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎