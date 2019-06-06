التضامن: 42 مليون جنيه إعانات وزكاة للفئات الأكثر احتياجًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف 42 مليون جنيه إعانات وزكاة للمستحقين من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدم البنك يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.



وأكدت الوزارة، أن اﻟزﻛﺎة تعد إﺣدى اﻷدوات المهمة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻجتماعي من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، والتي ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإنفاقها ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.



من جانبه، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن الهدف الأساسي للبنك هو الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام من خلال تقديم مساعدات بقيمة 2.7 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجًا للمساهمة في سد احتياجاتها المعيشية.