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تقارير ومتابعات
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:00 م

صلاح السيد.. يحتفل وحيدًا بالقناطر الخيرية بعد تخلى أبنائه

صلاح السيد.. يحتفل
محمد ممدوح
dostor.org/2655727

تقضي الأسر ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، التي شهدت إقبالا من قبل المواطنين، لكن هناك من جاء الحديقة هاربا من مشكلاته وهموم الدنيا، ومن جاء وحيدا للترفيه عن نفسه فى غياب الأهل.

رجل يبلغ من العمر 50 عام، ملامح وجهه تبرز ما يعانيه، يرتدي ملابس بسيطة يجلس وحيدا داخل الحديقة شاردا، وشاحب الوجه، "صلاح السيد" لديه خمسة أبناء، بعضهم تزوج وهناك من يكمل دراسته، بعد أن توفيت زوجته وتكلف بتربيتهم وحمل مسئوليتهم دون معاونة أحد.

جاء العيد ولم يزره أحد من أولاده بعد أن أفني حياته في خدمتهم، كل منهم انشغل بالدنيا، حتي قرر أن يكون وحيدًا ودون أن يخبر أحدا.

وفي اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، لم ينتظر أحدا، فهو المسئول الأول والأخير عن سعادته، لذلك نزل منذ الصباح الباكر للحدائق بالقناطر الخيرية، للتنزه.

وقضى اليوم بأكمله في الحديقة، وقرر أن يعود مرة أخري إلي منزلة دون أن يشعر به أحد.

صلاح السيد.. يحتفل وحيدًا بالقناطر الخيرية بعد تخلى أبنائه
صلاح السيد.. يحتفل وحيدًا بالقناطر الخيرية بعد تخلى أبنائه
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