إصابة مدرب كمال أجسام بطلق خرطوش فى الدقهلية

أصيب مدرب كمال أجسام بطلق خرطوش وطعنات متفرقة بالجسم على يد 5 أشخاص، لوجود خلافات سابقة وتحرير محاضر بينهم بالدقهلية.



وكان اللواء محمد حجي، مديرأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزى، بوصول "محمود. ف .ا .ا"،32 سنة، مدرب كمال أجسام، ومقيم بناحية الكردى، مصاب بطلقة خرطوش بالوجه من الناحية اليمنى، وثلاث جروح قطعية من الجانب الأيمن بالبطن والصدر وكدمات وسحجات بالفخذ والساق اليمنى وجروح من الرأس وجرح بالرقبة وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، اتهم كلا من "أحمد.إ.ع.س"، و"شقيقيه "محمود"، و"محمد"، وشقيقه "عبدالحميد، ووالده، وجميعهم مقيمون بناحية الكردي، بالتعدي علية بالضرب وإحداث إصابته لخلافات قديمة بينهم ووجود محاضر سابقة محررة بينهم.



وأضاف المتهم أنه فوجئ بالمتهمين يستوقفونة على الطريق الواصل بين منية النصر والكردي بالقرب من قرية الحميدية وانهالوا عليه بالضرب وأطلقوا عيار خرطوش تجاهه.



حرر عن ذلك المحضر رقم 5689 جنح مركز منية النصر، وبالعرض على النيابة العامة كلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.