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الخميس 06/يونيو/2019 - 03:57 م

بالصور.. "سبونج بوب" وسيلة مرح للأطفال فى العيد بأسوان

بالصور.. سبونج بوب
أسوان- إسراء توفيق
dostor.org/2655725

نظم شباب حزب مستقبل وطن بأسوان، مساء اليوم الخميس، فقرة غنائية لـ"سبونج بوب" في حديقة فريال على كورنيش النيل، في إطار مساعدة الأطفال على الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والمرح.

وحرص العشرات من الأطفال، على التقاط الصور التذكارية، برفقة أسبونج بوب أثناء رقصهم معه.

حيث إنه تم اختيار إقامة العرض بحديقة فريال، لأنها من أبرز الأماكن التي يفضل الأهالي التوجه إليها للاحتفال بالأعياد، وذلك لوجود أشجار عديدة يستطيعون أن يحتموا تحت ظلها من حرارة الطقس المرتفعة خلال فترة النهار.

وتوافد العديد من الأهالي بأسوان على حديقة فريال على كورنيش النيل، اليوم الخميس، لقضاء أوقات ممتعة برفقة أسرهم وأطفالهم، في إطار الأحتفال بعيد الفطر المبارك، وتعد من أبرز الأماكن الترفيهية التى يفضل التوجه إليها، خاصة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

بالصور.. "سبونج بوب" وسيلة مرح للأطفال فى العيد بأسوان
بالصور.. "سبونج بوب" وسيلة مرح للأطفال فى العيد بأسوان
بالصور.. "سبونج بوب" وسيلة مرح للأطفال فى العيد بأسوان
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