محافظ الغربية ينعي شهداء الحادث الإرهابي بالعريش

أدان اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت إحدى الكمائن الأمنية في شمال العريش بمحافظة شمال سيناء، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لشعب مصر العظيم وللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية الخسيسة لن تنال من تماسك شعب مصر ووحدته الوطنية وإصراره على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.



ويتقدم محافظ الغربية بخالص التمنيات لمصابي هذا الحادث الغاشم بالشفاء العاجل والتام، ويؤكد على أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان تجردوا من أدنى معاني الإنسانية وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان السماوية التي تدعوا إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية.



والجدير بالذكر؛ أن محافظ الغربية حرص على تقدم جنازتي شهيدي الحادث الإرهابي بمركز بسيون، وذلك في مشاهد جنائزية مهيبة شارك فيها الآلاف من مواطني المحافظة الذين رددوا هتافات مناهضة للإرهاب والتي تؤكد على إصرار الجميع على دحر الإرهاب بكافة صوره واقتلاع جذوره.