خالد إبراهيم يعمل فى العيد من أجل شراء العلاج لوالده المريض

استيقظ خالد إبراهيم، في الصباح الباكر، وتحرك من منزله بمدينة بنها برفقة أصدقاءه محمد وحسن، حاملين بالونات ملونة وغزل البنات، بالإضافة لقبعات وشماسي، إلى حدائق منطقة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية.



اعتاد "خالد" الوقوف بالحدائق منذ ما يقرب من 5 سنوات، فقد كان والده يعمل بتلك المهنة، ولكن أصابه مرض فأصبح الأبن هو المسؤول، يبيع لعب أطفال وقبعات وغزل البنات لزوار الحديقة.



"عاوز أتجوز وأصرف علي علاج أبويا "، هكذا بدأ كلامه عن قصه عمله منذ سنوات متجولا بالعديد من الحدائق بحثا عن الرزق، وقرر أن يعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن من جمع بعض الأموال التي تسمح له بالسفر وشراء الفاكهة والحلوى لأهله.

