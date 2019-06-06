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الخميس 06/يونيو/2019 - 03:48 م

تسليم 29 مخالفة إلى مجلس المدينة خلال حملة أمنية مكبرة بمطروح

تسليم 29 مخالفة إلى
ياسمين شعيب
dostor.org/2655719

شنت مديرية أمن مطروح صباح اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والأمن والأمان بالشوارع والميادين، بناءً على توجيهات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، بمشاركة جميع قطاعات المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قضية متنوعة، بإجمالي 29 مخالفة مختلفة الأنواع والأشكال سلمت إلى مجلس ومدينة مطروح، 6 قضايا تموينية متنوعة، بالإضافة إلى أنه تم فحص 58 متهمًا في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات ومخالفات.

من ناحية أخرى، تمكنت الأكمنة الثابتة المعدة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة لإدارة مرور مطروح من ضبط 403 مخالفات مرورية متنوعة تم التصالح الفوري في 57 مخالفة منها.

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