ضبط 8 متحرشين فى ثانى أيام العيد بالغربية

نجحت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الخميس، في ضبط 8 متحرشين بالفتيات أثناء حملة أمنية موسعة بالحدائق والمتنزهات العامة والطريق العام بمدن المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات مديرية الأمن لمواجهة ظواهر التحرش بالفتيات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وسمنود.



تلقى طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام، سلسلة من الحملات الأمنية لمواجهه ظواهر التحرش بالفتيات فى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.



وصرح مصدر أمنى مُطلع بالمديرية أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 8 متحرشين على مستوى المحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيقات.