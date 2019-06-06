القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
مصر
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:40 م

الإحصاء: صادرات مصر من الغذاء تتخطى نصف المليار دولار فى 2019

الإحصاء: صادرات مصر
أميرة ممدوح
dostor.org/2655713

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطي صادرات مصر من المنتجات الغذائية نصف مليار دولار خلال شهر فبراير  2019، مسجلة 512.7 مليون دولار مقابل 479.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليها.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات المنسوجات بلغت 143.2 مليون دولار خلال فبراير الماضى مقابل 161.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما ارتفعت صادرات الأدوية من 17.7 مليون دولار إلى 22 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت صادرات الحديد والصلب إلى 95.8 مليون دولار مطلع 2019 مقابل 94.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، واستقرت صادرات الزجاج عند 38.8 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات الأسمنت إلى 7.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ 4 أيام

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقى فى فرنسا بتهمة الفساد

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الأرصاد: غدًا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

الشرطة السودانية تنفى محاولة تهريب البشير ورموز نظامه

ads
الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

"هاليب" تودع بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

الرئيس نيوز

500 ألف جنيه حصيلة حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي وتؤكد وقوفها بجانب مصر

رئيس ائتلاف دعم مصر يحيى أجهزة الأمن: للدولة المصرية درع وسيف

مناقشة برلمانية لقانون هيئة تمويل العلوم والابتكار الاثنين المقبل

"أكبر من حجمه الطبيعي".. هلال شوال يحير المصريين في العيد

كشكول

تعرف على مطالب " أمهات مصر " قبل إنطلاق مارثوان الثانوية العامة

4 تعليمات هامة لرؤساء لجان "الثانوية العامة" بشمال سيناء

السبت.. استكمال امتحانات "أصول" الزقازيق

التعليم العالي تعلن وظائف قيادية شاغرة

الغرابلي يعتمد التنسيق المبدئي للالتحاق بالتعليم الثانوي بمطروح

الأمصار

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

"بريكست" بدون اتفاق.. منافسة حادة بين "ماي" وباقي المرشحين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب واشنطن آلاف الوفيات

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎