الإحصاء: صادرات مصر من الغذاء تتخطى نصف المليار دولار فى 2019

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطي صادرات مصر من المنتجات الغذائية نصف مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، مسجلة 512.7 مليون دولار مقابل 479.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليها.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات المنسوجات بلغت 143.2 مليون دولار خلال فبراير الماضى مقابل 161.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما ارتفعت صادرات الأدوية من 17.7 مليون دولار إلى 22 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وارتفعت صادرات الحديد والصلب إلى 95.8 مليون دولار مطلع 2019 مقابل 94.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، واستقرت صادرات الزجاج عند 38.8 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات الأسمنت إلى 7.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.