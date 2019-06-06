إصابة شاب فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب شاب منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بنطاق مركز بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولى بنطاق مركز بلطيم، وإصابة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



جرى نقل المصاب إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



الجدير بالذكر، أن مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ كان قد خصص 100 سيارة إسعاف، للوجود على الطرق العامة والسريعة، بنطاق مراكز ومدن المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتأمين المواطنين، وسرعة التعامل مع أى حالات مرضية.