كاتدرائية سانت كاثرين تهنئ رئيس حي الجمرك بعيد الفطر المبارك

استقبلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، بديوان عام الحي، وفدا من كاتدرائية سانت كاثرين لتتلقى التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



قدم الأب عيد نظمي، والأب أنطونيوس أبو الخير خالص التهنئة لجميع مواطني وموظفي حي الجمرك بقيادة المهندسة سحر شعبان، متمنين دوام السلام والاستقرار على وطننا الغالي.



كما قدموا خالص الشكر لرئيس حي الجمرك على دعمها الدائم لجميع مواطني الحي باختلاف أطيافهم، ومشاركتها في جميع المناسبات والأعياد الاجتماعية والدينية مما يُضفي روح الانتماء والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، معبرين عن تلك الروح الطيبة التى تعم على أبناء المجتمع المواد بأن المصريين إخوة ودائمًا ما نحتفل سويًا بجميع المناسبات والأعياد.