سيرينا ويليامز.. أول سيدة رياضية ضمن قائمة "فوربس" لأغنى نساء أمريكا

بعيدًا عن الأندية الرياضية وكرة التنس، نجحت سيرينا ويليامز في إحراز هدف جديد في الحياة، فهي أول سيدة رياضية تدخلها قائمة مجلة فوربس لأغنى نساء أمريكا اللائي صنعن أنفسهن بأنفسهن.



تمت إضافة بطلة التنس العالمية، التي تقدر قيمتها بـ 225 مليون دولار (3.2 مليار راند)، إلى قائمة 2019 يوم الثلاثاء 4 مايو، وفقًا لتقارير ديلي ميل.



وتحتل سيرينا المرتبة رقم 80 في القائمة، والتي تضم نجمة التلفزيون أوبرا وينفري، والمطربة بيونسي نولز، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.



"أريد أن أكون جزءًا منه"، قالت سيرينا للمجلة. "أريد أن أكون في البنية التحتية. أريد أن أكون العلامة التجارية بدلًا من مجرد الوجهه لها".



وكشفت سيرينا أنها كثيرًا ما تلجأ إلى ألكسيس أوهانيان 36 عامًا زوجها، المؤسس المشارك لـ "Reddit" (مجتمع أخباري على الإنترنت)، للحصول على المشورة التجارية فيما يخص عملها.



وتكسب سيرينا ضعف ما تكسبه أي رياضية أخرى، حسب تقارير USA Today، وتؤكد: "لا أتسرع في الخروج من هذه الرياضة، وعند تفرغي أرغب في إنشاء علامة تجارية لي طول العمر، مثل حياتي المهنية".

