الغرابلي يعتمد التنسيق المبدئي للالتحاق بالتعليم الثانوي بمطروح

اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم، التنسيق المبدئي لالتحاق خريجي الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي للعام الدراسي القادم 20202019.



وجاء تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بمدارس الإدارة التعليمية بمطروح بحد أدنى 210 درجات، وادارة النجيلة التعليمية 210 درجات، والإدارة التعليمية بمدينة براني 195 درجة، والإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدني 180 درجة، والإدارة التعليمية بسيوه بحد أدني 205 درجات، والإدارة التعليمية بالضبعه بحد أدني 180 درجة، والإدارة التعليمية بالعالمين بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بالحمام بحد أدني 220 درجة، والإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدنى 190 درجة.



وتم إعداد التنسيق المبدئي بناءً على أعداد الناجحين والمجموع والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة.