البنك الدولي: إيران ستعاني من ركود اقتصادي أسوأ مما كان متوقعا

ذكر تقرير للبنك الدولي، أنه من المحتمل أن تشهد إيران ركودًا هذا العام أسوأ مما كانت عليه سابقًا، لأن العقوبات الأمريكية عطلت إلى حد كبير صادرات النفط التي كانت المصدر الرئيسي لإيرادات طهران.



في أحدث تقرير لها "التوقعات الاقتصادية العالمية"، قالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها والتي تقدم قروضًا للبلدان، إنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 4.5٪ هذا العام، وهو انكماش أكبر من تقديراتها السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي بنسبة 3.6٪ لعام 2019.



وقال باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقابلة "إن صناعة النفط جزء مهم من الاقتصاد الإيراني، ومن الواضح أن إنتاجها النفطي سينخفض بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة". الأربعاء.



فرضت إدارة ترامب حظرًا كليًا أحاديًا على صادرات النفط الإيرانية في الثاني من مايو كجزء من حملتها المتمثلة في "أقصى قدر من الضغط" على إيران للتفاوض على وضع حد لسلوكياتها الخبيثة المتصورة.



وكانت قد أصدرت عقوبات على ثمانية من عملاء النفط الإيرانيين في نوفمبر للسماح لهم بمواصلة استيراد الخام الإيراني لمدة ستة أشهر، لكنها قالت في وقت لاحق إنها لن تجدد تلك الإعفاءات وستطلب من هؤلاء العملاء تخفيض هذه الواردات إلى الصفر.



وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف هانك من جامعة جونز هوبكنز، إن المشكلات الاقتصادية الداخلية لإيران هي السبب في الركود المتفاقم، مشيرًا إلى "إيران فاسدة للغاية، ولديها حرية اقتصادية قليلة للغاية، ومن الصعب بدء عمل تجاري هناك لأن إيران ليست في الحقيقة سوقًا حرًا أو اقتصادًا ليبراليًا".



منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها برلين تراقب الفساد العالمي، صنفت إيران 138 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد.



تشمل التصنيفات الاقتصادية العالمية المنخفضة الأخرى لإيران 155 دولة من أصل 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث ومقرها واشنطن، وهو معهد محافظ للسياسة العامة، و128 من أصل 190 حكومة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي.



كما ذكر التقرير الجديد للبنك الدولي أن معدل التضخم على أساس سنوي في إيران ارتفع بشكل حاد من حوالي 10٪ في منتصف العام الماضي إلى حوالي 52٪ في أبريل. وقال إن انخفاض قيمة الريال الإيراني منذ مايو 2018، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران، ساهم في ارتفاع التضخم. إن تراجع الريال مقابل الدولار في سوق العملات غير الرسمية في إيران قد جعل الواردات المقومة بالدولار أكثر تكلفة للإيرانيين.



وقال كلاوسون إن معدل التضخم في إيران مرتفع بالدرجة الأولى لأنه يعتمد على طباعة النقود لتمويل إنفاقه. وقال "إن الحكومة الإيرانية لا تجلب إيرادات كافية لدفع نفقاتها، لذا فهي تقترض المال من النظام المصرفي لتغطية الفرق، وهذا يدفع التضخم".



إن توقعات البنك الدولي بحدوث انكماش بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإيران هذا العام ليست بالسوء الذي توقعه صندوق النقد الدولي، وهو وكالة إقراض عالمية أخرى، بنسبة 6٪ في تقريره الأخير من أبريل نيسان. كما قال البنك الدولي إنه يتوقع عودة النمو الاقتصادي في إيران العام المقبل "مع تراجع تأثير العقوبات الأمريكية واستقرار التضخم". وتوقع ارتفاعًا بنسبة 0.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإيران لعام 2020.