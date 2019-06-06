الخميس 06/يونيو/2019 - 03:29 م
"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيانًا بشأن واقعة اعتقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيانًا بشأن واقعة اعتقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.
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