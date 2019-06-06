"هاليب" تودع بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية

ودعت حاملة اللقب سيمونا هاليب منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد خسارتها 6-2 و6-4 أمام الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا "17 عاما" في دور الثمانية يوم الخميس.



وكانت اللاعبة الرومانية المصنفة الثالثة تطمح لأن تكون أول سيدة تحتفظ باللقب في رولان جاروس منذ البلجيكية جوستين هينان الفائزة بثلاثة ألقاب متتالية بين 2005 و2007.



يشار إلى أنها لاعبة تنس محترفة رومانية وهي المصنفة الأولى عالميًا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات منذ فوزها ببطولة رولان غاروس 2018، وكانت قد وصلت سابقًا التصنيف الأول عالميا في أغسطس 2017، وهي الأعلى تصنيفًا والأكثر حصولًا على الألقاب من بين لاعبات التنس الرومانيات عبر التاريخ.



حققت أول بطولة جراند سلام لها في رولان غاروس 2018، وكانت قد وصلت قبلها لنهائي إستراليا المفتوحة 2018، كما حصلت سيمونا على بطولة فرنسا المفتوحة للناشئات عام 2008.