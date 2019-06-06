زحام شديد بالميدان الإبراهيمي بكفر الشيخ في ثاني أيام عيد الفطر

شهد الميدان الإبراهيمي، بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، زحامًا شديدًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك في حضرة القطب الصوفي الكبير العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.



وافترش المواطنون الميدان الإبراهيمي، وحرصوا على تناول الأسماك المملحة، كـ"الفسيخ والرنجة"، كما حرص الزوار من المحافظات الأخرى على الجلوس بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وقراءة الفاتحة أمام ضريحه.



وتشهد محافظة كفر الشيخ، تشديدات أمنية مكثفة من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات بكافة مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن انتشار عناصر الشرطة النسائية لتأمين الفتيات، ومساعدة السيدات، ورصد أي حالات تحرش قد تحدث.