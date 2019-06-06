التحقيق فى إصابة شخصين على يد سائق "توك توك" بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام سائق "توك توك" بإصابة شابين بعدة جروح وطعنات في مناطق متفرقة من الجسم، بسلاح أبيض، فى مشاجرة بينهم بسبب معاكسة الفتيات، وضبط وإحضار المتهم الهارب للتحقيق معه.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول "ن.ل"، وآخر معه، مصابان بعدة جروح وطعنات.



بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بينهم بسبب قيام سائق "التوك توك" بمعاكسة الفتيات، فقام على إثرها السائق بإخراج سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته وقام بالاعتداء عليهما وإصابتهما بعدة جروح وطعنات سطحية في مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى شرق المدينة لسرعة إسعافهما وتلقي العلاج اللازم.



بسؤال أحد المصابين، قال إنه أثناء مشاهدتهما قيام سائق "توك توك" بمعاكسة فتيات، تحدثا معه للإقلاع عن ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية فأشهر سائق التوك توك سلاح أبيض "كتر"، وقام بالاعتداء عليهما به محدثًا إصابتهما، مضيفًا: "قلنا له حرام عليك دول زى إخواتك فنزل من التوك توك وأشهر كتر ذو حدين يسمي "جرار" وقام بطعننا عدة طعنات سطحية وفر هاربًا"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.