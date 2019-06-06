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الخميس 06/يونيو/2019 - 03:13 م

الأسبوع المقبل.. وزير خارجية ألمانيا يزور طهران

الأسبوع المقبل..
وكالات
dostor.org/2655690

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن وزير الخارجية هايكو ماس سيزور إيران في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل ثلاث دول الأسبوع المقبل، يبحث خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة ماريا أديبار خلال مؤتمر صحفي دوري، يوم الخميس، إن الجولة ستشمل أيضا الأردن والإمارات.

وأضافت أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا اللتين تدعمان الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وتمت مناقشتها مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي.

حيث طلبت 3 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي يوم 2 أبريل الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تزويد المجلس بـ"معلوماتٍ دقيقة وتامة" عن أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف التسيارية (الصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية).

واعتمد المجلس القرار رقم 2231، في يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

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