ترامب: يجب احتواء الأنشطة الصاروخية الإيرانية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة الأجانب، على هامش ذكرى إنزال النورماندي، على مأدبة غداء رسمية في فرنسا.



وذلك للاحتفال بمرور 75 عامًا على هبوط الحلفاء على شواطئ نورماندي، وفقًا لشبكة فرانس تي في الفرنسية، رحب إيمانويل ماكرون برؤساء الدول الأجنبية، بمن فيهم دونالد ترامب، وهو حدث دبلوماسي جدًا.



التقى الزعيمان، اللذان توترت علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، في الصباح قبل غداء دبلوماسي في كاين، في القائمة، كان هناك العديد من الموضوعات الساخنة في المناقشة.



وتأتي زيارة دونالد ترامب في الوقت الذي تنذر فيه إيران بثلاث دول حاضرة في الاحتفالات: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، الموقعة على الاتفاق النووي، وقد أبرم الاتفاق في عام 2015، بناءً على تحريض من باراك أوباما، إيران للحد من احتياطياتها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب في مقابل رفع العقوبات.



وقال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إنه تم فرض عقوبات قوية على إيران، للحد من أنشطتها للصواريخ الباليستية، مشددًا على أنه يجب احتواء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومن جانبه شدد ماكرون، على ضرورة أن تتخلى إيران عن برنامجها للأسلحة النووية.



وبعد ثلاث سنوات، سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وأعلن منذ ذلك الحين فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، ما زاد التوترات.